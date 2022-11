Diebesgut in fünfstelliger Höhe: Unbekannte brechen in Karlsruhe in zwei Wohnungen ein

Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende in zwei Wohnhäusern im Karlsruher Hagebuttenweg zu schaffen gemacht. Sie stahlen Diebesgut in fünfstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Wohnhäuser in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, trieben die Täter ihr Unwesen in zwei Wohnhäusern im Hagebuttenweg.

Im ersten Wohnhaus brachen sie das Kellerfenster auf, um in das Hausinnere zu gelangen. Aktuellen Informationen zufolge erbeuteten sie hier Diebesgut in fünfstelliger Höhe.

Außerdem brachen Unbekannte in ein weiteres Anwesen im Hagebuttenweg ein. Sie stahlen zunächst den Schlüsselbund aus einer Erdgeschosswohnung. Dann versuchten sie in eine Dachgeschosswohnung zu gelangen, scheiterten jedoch an der Eingangstür.

Kripo sichert spuren

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Wer Hinweise zu beiden Einbrüchen hat, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.