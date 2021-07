Suche nach zeugen

Ein Schwerverletzter in Karlsruhe-Neureut nach Unfall mit Fahrrad und Pedelec

In Karlsruhe-Neureut hat sich am Donnerstag ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt, als er mit einem Pedelec zusammenstieß. Offenbar geriet der Mann beim Abbiegen in den Gegenverkehr.