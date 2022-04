Einbruch in Erdgeschosswohnung in Karlsruhe-Neureut

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Karlsruhe-Neureut hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.

Unbekannte Diebe sind am Freitagabend in eine Wohnung in Karlsruhe-Neureut eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck entwendet.

Während der Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Oberfeldstraße in Neureut drangen Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Unbekannten öffneten zwischen 18 Uhr und 21 Uhr eine Terrassentür und durchwühlten ddie Wohnung. Dort erbeuteten sie nach den bisherigen Erkenntnissen der Karlsruher Polizei Bargeld und Schmuck.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.