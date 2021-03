Exhibitionist belästigt junge Frauen in Neureut

Aus einem Auto heraus hat ein Mann am Freitagabend zwei junge Frauen in Neureut belästigt. Die Polizei sucht nach Hinweisgebern und Zeugen.

Ein Mann hat am Freitag um 21 Uhr zwei 21-jährige Frauen belästigt. Der Mann fuhr in einem Pkw, sprach die Frauen aus dem Auto heraus an und manipulierte hierbei an seinem Geschlechtsteil.

Die beiden Frauen liefen auf der Unteren Hardtstraße in Richtung eines Einkaufsmarktes als neben ihnen ein dunkles Auto anhielt und der Fahrer sie in englischer Sprache ansprach. Während des kurzen Wortwechsels bemerkten die Frauen, dass der Mann sein Geschlechtsteil entblößte und daran manipulierte. Sie beendeten sofort das Gespräch und verständigten die Polizei. Der Mann fuhr daraufhin mit seinem Auto weiter in Richtung Linkenheimer Landstraße.

Die Frauen beschrieben den Pkw-Fahrer zwischen 20 und 30 Jahre alt und schätzten die Größe auf ungefähr 180 cm. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und dunklen Jeans. Vermutlich sprach er kein Deutsch und eher schlechtes Englisch. Das Fahrzeug konnten die beiden Frauen als älteren, dunklen Kleinwagen mit drei Türen beschreiben. Die Beifahrerseite war mit Schlamm verspritzt.

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 melden.