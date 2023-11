Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu einem Bus-Brand nach Karlsruhe-Neureut gerufen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Am Mittwochabend ist in Karlsruhe-Neureut ein Bus des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) fast vollständig ausgebrannt. Der Bus stand gegen 21 Uhr an der Haltestelle „Neureut Kirchfeld Nord“, als der Fahrer einen seltsamen Geruch wahrnahm.

Anschließend stellte er ein Feuer an seinem Fahrzeug fest und alarmierte die Feuerwehr. Die war rasch für Löscharbeiten vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt

Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizeiangaben niemand. Über die Schadenshöhe liegen bisher keine Informationen vor. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.