Fahrradfahrer in Neureut nach Unfall leicht verletzt

Aufgrund einer Missachtung der roten Ampel ist ein Radfahrer mit einem Auto in Neureut kollidiert. Der Radfahrer hat sich hierbei leicht verletzt.

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Neureut leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er mit einem Pkw.

Der Radfahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Mitteltorstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Neureuter Querallee übersah er vermutlich das Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge mit einem 46-jährigen Pkw-Fahrer, der aus der Neureuter Querallee nach links in die Unterfeldstraße abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro.