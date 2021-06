Großeinsatz nach Überfall auf Shell-Tankstelle in Karlsruhe-Neureut - Täter auf der Flucht

Ein Raubüberfall auf eine Shell-Tankstelle sorgt am Dienstagmittag für Aufregung in Karlsruhe-Neureut. Die Polizei ist mit einem Streifenwagen und Hubschrauber auf der Suche nach dem oder den Tätern.

Am Dienstagmittag ist eine Shell-Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe-Neureut überfallen worden. Laut Angaben der Polizei sind der oder die Täter auf der Flucht. Verletzte gibt es nach bisherigem Wissensstand nicht.

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen und einem Hubschrauber im Einsatz.

Diese Meldung wird aktualisiert.