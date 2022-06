Hoher Sachschaden: Pkw kracht in Karlsruhe in Linienbus

Ein Pkw und ein Linienbus sind am Mittwochmittag im Karlsruher Stadtteil Neureut zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei mehrere Personen verletzt.

Ein 25-jähriger Autofahrer wollte um 11.45 Uhr von der Gildestraße in die Moldaustraße einbiegen. Dabei übersah er den Bus der Linie 73, der bereits auf der Moldaustraße fuhr und an der Stelle Vorfahrt hatte.

Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei sowohl der Fahrer des Pkw und dessen Beifahrerin, als auch der Busfahrer und ein Passagier leicht verletzt wurden. Der Sachschaden ist beträchtlich: So beträgt er am Pkw knapp 20.000 Euro und am Linienbus etwa 40.000 Euro.