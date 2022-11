Das Heimathaus in Neureut ist nicht nur Nostalgie. Freilich steht die Erinnerung an frühere Zeiten im Mittelpunkt des Gebäudes und seiner Ausstattung. „Wer ins Heimathaus hinein geht, macht eine Reise in die Vergangenheit“, sagt Katja Höfele, die im Rathaus in Neureut – unter anderem – Standesbeamtin ist.

Und als solche berichtet sie, dass die Entscheidung des Ortschaftsrats Neureut umgesetzt wird: Trauungen in dem historischen Gebäude in der Kirchfeldstraße 124 sind jetzt möglich.

Die Ortsverwaltung Neureut organisiert diese besonderen Trauungen in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Heimathaus Neureut.

Heimathaus in Karlsruhe-Neureut ist originalgetreu wie zu alten Zeiten eingerichtet

Zwischen historischen landwirtschaftlichen Geräten und Werkzeugen und einer Schuhmacherwerkstatt können Paare in rustikalem Ambiente den Bund fürs gemeinsame Leben schließen:

Die Küche sieht noch so aus wie zu Großmutters Zeiten, die Wohn- und Schlafstube sind neben der originalgetreuen Einrichtung geschmückt mit Bildern und Fotografien.

Der Keller zeigt, wie die häusliche Vorratswirtschaft betrieben und Nahrungsmittel hergestellt und weiterverarbeitet wurden. An den Wohnkomplex schließen sich die Scheune und die ehemaligen Stallungen an.

Service Informationen und Termine können beim Standesamt Karlsruhe-Neureut unter Telefon (07 21) 7 80 51 42 oder unter neureut@karlsruhe.de abgefragt werden.