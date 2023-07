Karlsruhe: Einbrecher bei Einbruchsversuch überrascht

Ein Eindringling hat am Dienstagabend versucht in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Die Geräusche weckten die Bewohner.

Am späten Dienstagabend versuchte ein unbekannter Täter, in eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe-Neureut einzudringen. Der Einbrecher wollte gegen 22.45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Indianaring aufhebeln, teilte die Polizei mit.

Durch die Geräusche wurden die Bewohner auf den Einbruch aufmerksam und überraschten den Eindringling, woraufhin dieser augenblicklich flüchtete. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise gesucht

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und dunkel gekleidet beschrieben. Außerdem trug er vermutlich eine Kopfbedeckung. Die Polizei bittet Hinweise, telefonisch unter (07 21) 6 66 33 11 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden.