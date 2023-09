Rollerfahrer beschädigt Absperrung in Karlsruhe-Neureut und flüchtet

Ein Rollerfahrer hat am Sonntagnachmittag in Neureut beim Einfahren in eine Grundstückseinfahrt eine Absperrung beschädigt und ist von der Unfallstelle weggefahren.

Ein Rollerfahrer hat am Sonntagnachmittag in Karlsruhe-Neureut beim Einfahren in eine Grundstückseinfahrt eine Absperrung beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Verkehrspolizei mitteilte, bogen zwei Rollerfahrer gegen 15.45 Uhr in eine Grundstückseinfahrt in der Rubensstraße.

Einer der Fahrer übersah dabei eine Absperrkette, die an zwei Pfosten befestigt war, und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ein Pfosten aus der Verankerung gerissen und die Kette an mehreren Stellen beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend gemeinsam mit seinem Begleiter auf der Rubensstraße in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes.

Polizei sucht Zeugen

Zu den beiden Fahrern ist bisher nur bekannt, dass beide einen Helm trugen und auf ihren Kleinkrafträdern jeweils eine weitere Person ohne Helm mitfuhr. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, denen die Rollerfahrer aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.