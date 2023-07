Mann wird in Karlsruhe-Neureut ausgeraubt und angegriffen

Ein 53-Jähriger ist am Samstag in Karlsruhe-Neureut Opfer eines Raubdelikts geworden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Mann ist am vergangenen Samstag in Karlsruhe-Neureut ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen Unbekannte das Opfer gegen 21.50 Uhr nahe der Straßenbahnhaltestelle Bärenweg an.

Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten, das Fahrrad des Mannes zu stehlen, schlugen und traten sie auf den 53-Jährigen ein. Im Anschluss stahlen die Täter einen zweistelligen Geldbetrag.

Kriminalpolizei ermittelt

Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Eine Personenbeschreibung des Täters läge derzeit noch nicht vor, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.