Zeugen gesucht

Karlsruhe-Neureut: Einbrecher wird von Hausbesitzer überrascht und flüchtet

Als ein Dieb am vergangenen Samstag versucht hat, in ein Haus in Neureut zu gelangen, ist der Besitzer unerwartet zurückgekehrt. Da der Täter daraufhin flüchtete, ist die Polizei nun auf der Suche nach ihm.