Seien wir ehrlich. Gerade im Corona-Jahr war es nicht immer einfach, sich gesund zu ernähren. Wer zwischen Beruf und Familie, Lockdowns und Ausgangssperren noch Zeit findet, sich neben schnellen Kohlenhydraten und Fetten noch die empfohlenen fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag einzuverleiben, der muss schon gut organisiert sein.

In diese Bresche springt seit Mai 2020 Angelique Sapnara. Zuvor in der Molkereibranche tätig, hat sich die Karlsruherin mitten in der Pandemie getraut, ihren Beruf aufzugeben und sich ihrer Leidenschaft auch beruflich zu widmen: Dem Kochen von guten, gesunden und vor allem nachhaltigen Gerichten; die sie coronabedingt derzeit noch in der Küche des griechischen Restaurants ihrer Eltern in der Gaststätte Vogelpark in Karlsruhe-Neureut zubereitet.