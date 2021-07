Angestellten mit Pistole bedroht

Karlsruher Polizei fahndet mit Fotos nach Tankstellenräuber

Am Dienstag vergangener Woche hat ein unbekannter Mann die Shell-Tankstelle an der Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe überfallen. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Täter.