Erstmals Bühne unter freiem Himmel bei der Kerwe in Karlsruhe-Neureut

Die Weichen sind gestellt. Der Aufbau am Neureuter Festplatz läuft. Das Fahrgeschäft mit den „Boxautos“ steht, weitere Stände sind ebenfalls am Ort.

Die Veranstalter von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Neereder Kerwe (FV Fortuna Kirchfeld, FC Germania Neureut und Turngemeinde Neureut) in Kooperation mit Ortsverwaltung und Ortschaftsrat Neureut fiebern dem Freitagabend entgegen, wenn um 18 Uhr mit dem Anstich des ersten Bierfasses das viertägige Kirchweihfest in Neureut eröffnet wird.

Los geht es am Freitag aber bereits am Nachmittag. Ab 14 Uhr bieten die Fahrgeschäfte zum Familientag günstigere Preise an. Die Bewirtung an den Ständen und Buden beginnt um 17 Uhr. Um 19.30 Uhr tritt die Band The Moonlights in Aktion und bietet Pop- und Rockmusik der 50er bis 70er Jahre. Und das zum ersten Mal auf einer mit Sonnensegel geschützten Bühne unter freiem Himmel.

Die Organisatoren verzichten beim Neustart nach der Corona-Zwangspause auf ein Festzelt. Dafür finden sich zahlreiche kleinere Zelte, Stände und Buden, zusammen etwa 35, die die Besucher an Biertischen kulinarisch verwöhnen oder zum Spielen und Spaßhaben einladen.

Turmblasen und Bigband-Sound

Live-Musik ist an den folgenden Kerwetagen ebenfalls im Programm: Samstag, 20 Uhr, spielt Partyfritteuse, Blechmusikklänge am Sonntag beim Turmblasen des Posaunenchors von den Türmen der Kirchen (8.30 Uhr Nordkirche, 9 Uhr Südkirche) sowie um 11 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Neureut. Nochmals Live-Musik gibt es am Sonntag um 19 Uhr mit Bajazzo, einer Bigband aus dem Karlsruher Raum.

Die Kerwe klingt am Montagabend gleichfalls mit Live-Musik aus, die die Gruppe Vorsicht Vier aus Eggenstein-Leopoldshafen beisteuert.

Auf das Feuerwerk am Montagabend wird wegen des Aufwands verzichtet, aber das traditionelle Saueressen bei Vereinen und in den örtlichen Gaststätten ist am Montag im Kerwe-Zeitplan gesetzt.