Mit aufhebeln Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Durch das aufhebeln einer Terrassentüre gelang es am Donnerstag Tätern in ein Mehrfamilienhaus in Neureut einzubrechen. Was genau und ob überhaupt etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.

Noch unbekannte Täter haben sich am Donnerstagabend, 2. Dezember, zwischen 19.00 Uhr und 22.40 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Neureut in der Unterfeldstraße verschaffen. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe berichtet gelangten die Einbrecher durch das Aufhebeln der Terrassentüre im Erdgeschoss in das Haus hinein.

Bislang konnte noch nicht festgestellt werden ob etwas gestohlen wurde. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro. Die Kriminaltechnik arbeitet momentan and der Spurensuche. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.