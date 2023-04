Neureut: Unbekannte brechen mehrmals in Bürogebäude ein

Eine unbekannte Täterschaft ist am vergangenen Wochenende zwei Mal in ein Firmengebäude in Neureut eingebrochen. Die Polizei konnte am Tatort zahlreiche Spuren sichern.

Eine unbekannte Täterschaft ist am vergangenen Wochenende zwei Mal in ein Firmengebäude in Neureut eingebrochen, teilte die Polizei mit.

Zunächst bemerkte am Samstagabend ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Licht in einem Firmengebäude an der Alten Kreisstraße. Der Wachmann traf bei einem anschließenden Kontrollgang auf einen Unbekannten, der flüchtete. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Die Polizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren.

Ein Unbekannter gelangte am Sonntag erneut in das Bürogebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach Angaben der Polizei wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen und Auswertung der Spurensicherung dauern an.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07 21) 96 71 80 zu melden.