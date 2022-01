Polizei sucht nach Autounfall in Neureut Zeugen: War die Ampel aus?

Bei einem Verkehrsunfall in Neureut ist am Montagabend eine 45-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Zur genaueren Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 45-Jährige Autofahrerin ist am Montagabend um kurz vor 18 Uhr in der Kreuzung der Landesstraße 605 und der Johann-Georg-Schlosser-Straße mit einer querenden 38-Jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war die 45-Jährige auf der L 605 von Eggenstein in Richtung Karlsruhe unterwegs.

In der Kreuzung kollidierte sie mit der 38-jährigen von Kirchfeld kommenden Autofahrerin, die gerade die Kreuzung überquerte. Nach Angaben einer Zeugin soll die 38-Jährige bei grüner Ampel in die Kreuzung gefahren sein. Unmittelbar nach dem Überqueren der Haltelinie soll die Ampel jedoch komplett ausgefallen sein.

Durch den Zusammenstoß wurde die 45-Jährige Autofahrerin leicht verletzt. Das Auto der 38-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs ist die Verkehrsgruppe Karlsruhe auf der Suche nach Zeugen, die Angaben über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.