Im Ortschaftsrat Neureut ist Rouven Stolz für die AfD ein Einzelkämpfer. Nun will der Neureuter in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Der 39-jährige Kommunalpolitiker war früher in der CDU.

Im Tiefgestade bei Neureut findet Rouven Stolz auch in der heißen Phase des Wahlkampfs seine Ruhe. Wenn der Landtagskandidat der AfD mit seiner Hündin Debby über die lang gezogenen Feldwege schlendert, kann er die vergangenen Wochen Revue passieren lassen.

„Wer für die AfD antritt, hat es nicht leicht“ sagt der 39 Jahre alte Bankangestellte. Denn selbst in seinem Wohnort Neureut gibt es offenbar zahlreiche Vorbehalte gegen seine Kandidatur. Da wird sogar die Suche nach einem passenden Ort für den Fototermin zu einem schwierigen Unterfangen.

Vor dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Neureut, in die Stolz bereits als zehnjähriger Bub eintrat und bis heute aktiv ist, will sich der Landtagskandidat wegen möglicher Interessenkonflikte lieber nicht ablichten lassen.

Und als er für den Landtagswahlkampf Fotos vor der Neureuter Kirche machen ließ, wies Pfarrer Pascal Würfel mögliche Schnittmengen zwischen Kirche und AfD öffentlich zurück. „Wäre ich für die CDU angetreten, hätte sich mit Sicherheit niemand aufgeregt“, sagt Stolz mit einem Kopfschütteln.

Stolz wechselte von der CDU zur AfD

Für die CDU hat er schon einmal kandidiert und zwar 2014 für den Ortschaftsrat in Neureut. Zwei Jahre später kehrte der damalige Unternehmer der christdemokratischen Partei wegen des „Linksrucks“, wie er findet, während der Flüchtlingskrise den Rücken.

Bei der Suche nach einer neuen politischen Heimat wurde Stolz in der AfD fündig. Für die Partei sitzt er seit Mai 2019 als Einzelkämpfer im Ortschaftsrat Neureut. „Am Anfang haben mir eigentlich alle anderen Ortschaftsräte die kalte Schulter gezeigt“, erinnert sich Stolz.

Eine Krawallnacht wie in Stuttgart darf es in diesem Land nicht mehr geben. Rouven Stolz

Doch bei den regelmäßigen Stammtischen nach den einzelnen Rats- und Ausschusssitzungen habe er dann glücklicherweise einige Vorurteile abbauen können. Nicht überall sei ihm das gelungen und immer wieder müsse er sich selbst bei langjährigen Bekannten für sein politisches Engagement rechtfertigen, erzählt Stolz.

Anonyme Anfeindungen blieben bislang allerdings die Ausnahme. Und ob die Giftköder in seinem Hof vor einigen Wochen von einem politischen Gegner oder einem militanten Hundehasser ausgelegt wurden, kann Stolz nicht sagen.

Der AfD-Kandidat will mehr Sicherheit und eine autofreundliche Innenstadt

Dabei will Scholz in Neureut eigentlich nur konstruktiv Kommunalpolitik betreiben und von den anderen Räten wegen seiner sachlichen Beiträge respektiert werden. Freilauffläche für Hunde sind ihm ebenso ein Anliegen wie die Förderung des Ehrenamts im Stadtteil und eine autofreundliche Karlsruher Innenstadt.

Auf Landesebene will Stolz die Digitalisierung vorantreiben und für ein dreigliedriges Schulsystem mit einem neunjährigen Gymnasium eintreten. Außerdem ist dem ehemaligen Geschäftsführer einer Hausverwaltung auch die Sicherheitspolitik ein wichtiges Anliegen.

Dies ist für Stolz der wesentliche Grund, warum er der CDU seinerzeit den Rücken gekehrt hat. „Eine Krawallnacht wie in Stuttgart darf es in diesem Land nicht mehr geben“, betont Stolz. Wenn sich Asylbewerber nicht an die Regeln hielten, sollte dies direkte Auswirkungen auf das Asylverfahren haben und Straftäter abgeschoben werden.

Neureuter Rouven Stolz sieht sich als gemäßigten Vertreter der AfD

Trotz solcher Forderungen sieht sich Stolz als einen gemäßigten Vertreter der AfD, der lieber mitgestalten möchte. Dass sich die Landtagsfraktion in den vergangenen fünf Jahren in steter Regelmäßigkeit selbst demontierte und mit zahlreichen Skandalen von sich reden machte, liegt für Stolz in der personellen Zusammensetzung begründet.

„Damals kamen Leute, die niemand richtig einschätzen konnte, in den Landtag“, sagt er. Heute sei die AfD deutlich breiter aufgestellt. Dennoch werde auch künftig keine andere Partei einen Antrag der AfD unterstützen, so Stolz. „Und deshalb bleiben wir die einzig echte Oppositionspartei.“