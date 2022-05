Sperrung nach Unfall in Karlsruhe-Neureut

In Karlsruhe-Neureut hat sich am Dienstagabend ein Unfall auf der Linkenheimer Landstraße ereignet.

Zwei Fahrzeuge sind an der Kreuzung von Linkenheimer Landstraße und Unterer Dammweg in Karlsruhe-Neureut kollidiert. In Folge des Unfalls ist die Linkenheimer Landstraße stadtauswärts gesperrt, das bestätigt das Polizeipräsidium Karlsruhe. Der Verkehr staut sich bereits.

In einem der Fahrzeuge saßen neben einer Aufsichtsperson laut aktuellen Informationen auch zwei Kinder. Diese seien vermutlich leicht verletzt worden, so eine Sprecherin der Polizei.

Diese Meldung wird aktualisiert.