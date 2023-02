Täter unbekannt: Einbruchsserie in Kindertagesstätten und Kirchen in Karlsruhe-Neureut

Einbrecher haben sich zwischen Dienstag und Mittwoch in Karlsruhe-Neureut an Kindergärten und Kirchen zu Schaffen gemacht. Einrichtungen in der Moldaustraße, Hermann-Höpker-Aschoff-Straße und der Tannenstraße waren betroffen.

Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Montagvormittag und Dienstagmorgen in zwei Kirchen und drei Kindertagesstätten in Karlsruhe-Neureut eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Täter zunächst an der Kirche in der Moldaustraße zu schaffen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann sämtliche Räumlichkeiten. Sie stahlen eine geringe Menge Bargeld und hinterließen einen enormen Sachschaden.

Außerdem hebelten Unbekannte die Tür eines Kindergartens in der Moldaustraße auf. Im Innern durchsuchten sie mehrere Schubladen und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, sei bislang noch nicht bekannt.

Polizei prüft Tatzusammenhang

Eine Kindertagesstätte in der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße war ebenso betroffen. Die Täter drangen über ein Fester ein. Sie stahlen Bargeld und verursachten einen hohen Schaden am Mobiliar der Kita.

In der Tannenstraße hebelten Diebe ein Fenster auf, um in die Räumlichkeiten einer dritten Kindertagesstätte zu gelangen. Zudem drangen vermutlich die gleichen Einbrecher in die angrenzende Kirche und das Pfarrbüro ein. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden stehe derzeit noch nicht fest, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Ob ein Zusammenhang zwischen allen Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft. Die Kriminaltechnik sichert die Spuren an den Tatorten ab.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.