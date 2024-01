In zwei Wohnungen sind Unbekannte am Freitag und am Sonntag in Karlsruhe-Neureut und Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen. Die Polizei ermittelt nun.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Karlsruhe-Neureut und Karlsruhe-Grünwinkel in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher sich am Freitag, zwischen 11 und 14.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Neureuter Kirchfeldstraße verschafften. Sie durchsuchten die Wohnung und durchwühlten das Mobiliar. Dort entwendeten sie diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Einbrecher in Grünwinkel drangen über eine Balkontür in die Wohnung ein

Der zweite Einbruch fand am Sonntag, zwischen 14 und 20 Uhr in der Bernsteinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel statt. Hier kletterten Unbekannte über einen Balkon und gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschosswohnung. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen des Einbruchs in Karlsruhe-Neureut bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (07 21) 96 71 80 zu melden. Hinweisgeber zu dem Einbruch in Karlsruhe-Grünwinkel können sich unter (07 21) 6 66 36 11 melden.