Unbekannte brechen in mehrere Einfamilienhäuser in Karlsruhe-Neureut ein

Zu drei Einbrüchen und einem Einbruchversuch ist es am Samstag in Karlsruhe Neureut gekommen. Die Einbrecher klauten neben Schmuck auch Bargeld. Die Polizei hat die Suche nach den Unbekannten aufgenommen.

Unbekannte sind am Samstag in drei Einfamilienhäuser in Karlsruhe-Neureut eingebrochen. Dabei klauten sie meistens Bargeld und Schmuck, teilte die Polizei mit.

Den ersten Einbruch verübten sie zwischen 15 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Grabener Straße. Dort gelangten sie durch ein Fenster nach Innen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Den gefunden Schmuck klauten sie.

Danach verschafften sie sich zwischen 17.40 und 23.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern in der Neureuter Hauptstraße. Auch dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und nahmen Wertgegenstände mit.

Zu einem versuchten Einbruch kam es am um kurz nach 19 Uhr in der Straße „Am Gartenberg“. Dort bemerkte der Hausbesitzer jedoch das Vorhaben der Einbrecher, woraufhin diese flüchteten.