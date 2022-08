Unbekannte greift Jugendliche in Straßenbahn in Karlsruhe an

Eine Frau und ihr männlicher Begleiter haben am Sonntag eine Gruppe von Jugendlichen in einer Straßenbahn beleidigt. Daraufhin griffen die zwei Unbekannten die jungen Fahrgäste an. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagmorgen eine Gruppe von Jugendlichen zunächst beleidigt und später angegriffen. Die Tat ereignete sich in der Straßenbahn der Linie 11 in Fahrtrichtung Neureut/Kirchfeld, teilte die Polizei mit.

Die Jugendlichen stiegen gegen 5 Uhr an der Haltestelle Europaplatz in die Straßenbahn ein. Die Frau und ihre männliche Begleitung waren ebenfalls in der Bahn. Im Laufe der Fahrt beleidigte die Frau mehrere Fahrgäste. Ab der Haltestelle Yorckstraße richteten sich die Aggressionen ebenfalls gegen die Jugendlichen. Dabei beleidigte sie diese bevor sie anfing die Jugendlichen zu treten.

Frau verletzt Jugendlichen leicht

Währenddessen näherte sich auch ihre männliche Begleitung bei der Haltestelle Haus Bethlehem den Jugendlichen mit drohender Gestik. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und dem Mann und der Frau. Dabei verletzte die Frau einer der Jugendlichen leicht. Die Jugendlichen stiegen an der Haltestelle Welschneureuter Straße aus, während die Frau und der Mann weiterfuhr.

Polizei gibt Personenbeschreibung heraus

Die Frau ist ungefähr zwischen 45 und 50 Jahre alt. Sie ist 160 cm groß mit einer schlanken Figur. Ihr graues Haar hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden. Bei dem Angriff trug sie eine helle Jeans, ein helles Unterhemd und eine blaue Jeansjacke.

Der Mann ist ebenfalls zwischen 45 und 50 Jahre alt. Er misst ungefähr 195 cm und hat eine schlanke Figur. Sein Haar ist dunkel und kurzrasiert. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, sowie eine ausgewaschenen blauen Jeans und schwarze Sneakers. Dazu hatte er am rechten Unterarm eine Tätowierung.