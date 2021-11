Kriminalpolizei ermittelt

Unbekannten brechen in Wohnung in Karlsruhe Neureut ein

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung in Neureut, An der Vogelhardt eingedrungen. Dort entwendeten sie Wertgegenstände. Zurück ließen sie einen Scherbenhaufen.