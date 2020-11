Ein Schwelbrand im Gymnasium in Neureut hat am späten Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bei Dacharbeiten mit erhitztem Bitumen ins ein Teil der Substanz ins Innere des Gebäudes getropft.

Wie die Polizei mitteilte, finden an dem Schulgebäude derzeit Schweißarbeiten von Bitumenbahnen auf dem Dach statt. Nach erster Einschätzung der Polizei ist infolge einer Erhitzung des Baustoffs ein Teil davon ins Innere des Gebäudes getropft. Die eintreffende Feuerwehr konnte daraufhin einen schwelenden Brand in den Dehnfugen im Schulgebäude feststellen.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Neureut waren mit zwei Löschzügen im Einsatz. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Den enstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei in einer ersten Schätzung auf 5.000 Euro.

(Dieser Artikel wird aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 18.11.2020, 19:30 Uhr)