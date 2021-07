4 Personen verletzt

Unfall in Karlsruhe-Neureut: Auto wird auf Straßenbahnschienen geschleudert

Am Sonntagabend sind bei einem Auffahrunfall in Karlsruhe-Neureut vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 19 Uhr in der Linkenheimer Landstraße in Neureut.