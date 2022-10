Lichterglanz trotz Energiekrise? Die Weihnachtshaus-Besitzer im Südwesten sind sich in diesem Jahr uneins, wie viel Bling-Bling es sein darf.

Thorsten Grüger, der sein Haus in Karlsruhe-Neureut seit Jahren festlich beleuchtet, zieht in diesem Jahr den Stecker. „Ich will den Diskussionen aus dem Weg gehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Ende September hatte die Deutsche Umwelthilfe dazu aufgerufen, auf Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Grüger sagte, er kenne in seinem Umkreis viele, die eigentlich geplant hatten zu leuchten – dies aber nun aus Rücksicht nicht täten. Wegen der Corona-Pandemie war bereits in den vergangenen Jahren das Haus in Neureut nur wenig beleuchtet worden.

Reutlinger will nach Umfrage Weihnachtshaus weiter beleuchten

Ob sein Weihnachtshaus erstrahlen soll, hat Jörg Meißel mit einer Umfrage im sozialen Netzwerk Facebook entscheiden lassen. In den Kommentarspalten war die Antwort schnell klar: „Auf alle Fälle“, schrieb eine Nutzerin, „Weihnachten ist das Fest der Liebe, und das Leuchten gehört dazu.“

Nach zwei Jahren Corona-Pause will Meißel das Haus in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) nun wieder dekorieren: mit 80.000 LED-Lichtern und bis zu 180 Figuren. Im Vergleich zu den Jahren davor werde die Beleuchtung aber etwas sparsamer angelegt sein, sagte Meißel. Statt auf Bling-Bling setze er diesmal auf einen nostalgischen Stil mit warm-weißen Tönen.