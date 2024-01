Zeugen gesucht: Einbrecher im Karlsruher Stadtkreis unterwegs

Unbekannte sind am Mittwoch in zwei Wohnhäuser in Karlsruhe-Neureut und in der Nordweststadt eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Zu zwei Einbrüchen ist am vergangenen Mittwoch im Karlsruher Stadtkreis gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren Wohnhäuser in den Stadtteilen Neureut und in der Nordweststadt betroffen.

Die Unbekannten drangen in Karlsruhe-Neureut zwischen 18.30 und 20 Uhr in das Anwesen im Drosselweg. Sie verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür, Zutritt ins Innere und durchsuchten anschließend die Räume im ersten Obergeschoss. Die Täter stahlen diverse Schmuckstücke, einen Geldbeutel mit Bargeld in dreistelliger Höhe sowie verschiedene Ausweispapiere.

Täter wird in der Nordweststadt von Anwohner vertrieben

Der Einbruch in der Nordweststadt ereignete sich gegen 19.15 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Bonner Straße. Der Unbekannte habe die Eingangstür zu einer Wohnung im Keller aufgebrochen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Ein Anwohner störte den Einbrecher allerdings bei seinem Vorhaben, sodass er die Flucht ohne Beute ergriff. Bei dem Täter habe es sich laut Zeugenbeschreibung um einen Mann gehandelt.

Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich mit dem jeweiligen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.