Neustart mit Panne: Das Autokino in Karlsruhe ist wieder geöffnet

Nach dem Erfolg im Vorjahr ist das Autokino in Karlsruhe wieder geöffnet. Am Donnerstagabend lief der erste Film an, doch nach technischen Problemen musste die Vorführung abgebrochen werden.

Um kurz vor 21 Uhr am Donnerstagabend war die Autokino-Welt in Karlsruhe noch in Ordnung: Auf dem Parkplatz des großen Möbelhauses an der Durlacher Allee hatten sich Dutzende von Fahrzeugen ordentlich eingereiht, um uneingeschränkte Sicht auf die große Kinoleinwand genießen zu können, wenn „Die Frau mit berauschenden Talenten“ endlich auftritt.

In den Autos war man versorgt mit Snacktüten voller Popcorn und kühlen Getränken, und aus der Stimme von Bernd Gnann, Macher des Autokinos Karlsruhe, konnte man eine kräftige Portion Euphorie heraushören: „Endlich geht es wieder los!“, rief er bei der Begrüßung der Kinogäste. Denn das Autokino in Karlsruhe kam bereits im Vorjahr gut an.

„Es war ein langer, steiniger Weg bis wir wieder eröffnen durften, aber wir haben uns durchgesetzt. Denn wir glauben an unser Konzept und wir wissen, dass Ihr hier sicher seid.“

Monatelang hatten Gnann und seine Mitstreiter dafür gekämpft, das erfolgreiche Konzept des Autokinos wieder anbieten zu dürfen – entgegen mancher Corona-Verordnung, die immer wieder Stolpersteine enthielt.

Plötzlich wurde die Leinwand schwarz

Nun aber sollte es am Donnerstag wieder losgehen mit einem charmanten französischen Film, der als Mischung aus Krimi und Komödie angekündigt war und mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle beste Unterhaltung versprach.

Und er ließ sich auch gut an, der Streifen, bei dem es um eine Polizei-Dolmetscherin geht, die unversehens in einen dubiosen Fall von Drogenhandel hineingezogen wird. Einem gelungenen Kinoabend schien nichts in die Quere kommen zu können.

Bis gegen 21.40 Uhr Isabelle Huppert zum Standbild geriet, bevor ihr Konterfei von einer gänzlich schwarzen Leinwand abgelöst wurde. „Es tut uns leid, wir haben gerade ein technisches Problem“, meldete sich Bern Gnann zu Wort und erklärte, dass man den technischen Defekt schnellstmöglich beheben werde.

Freundliches Hupen der geduldigen Kinogäste folgte und ein paar Minuten lang hofften alle, dass der Abend wie erwartet weitergehen könnte. Doch dann kam alles anders: Aufgrund von benötigten Sicherheitscodes konnte man den Streifen nicht erneut starten und musste die Vorstellung abbrechen.

Ausgefallener Film wird nachgeholt

„Es tut uns leid, wir sind selbst gerade geschockt“, entschuldigte sich Bernd Gnann beim Publikum. „Natürlich behalten Eure Tickets ihre Gültigkeit.“

„Die Frau mit berauschenden Talenten“ soll nun am Mittwoch, 31. März, um 21 Uhr gezeigt werden – jeder, der bereits Tickets erworben hat, kann sich darauf verlassen, dass diese erneut zur Einfahrt berechtigen.

Und natürlich lassen sich die Organisatoren des Autokinos von technischen Kapriolen den Neustart nicht völlig verderben: Bereits gestern Abend ging es weiter mit dem Actionstreifen „Tenet“, heute steht die Lovestory „Gott, Du kannst ein Arsch sein“ auf dem Programm und morgen dürfen sich die Zuschauer auf „Cortex“ freuen.

Das gesamte Programm ist zu finden unter www.autokino-karlsruhe.de.