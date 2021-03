Zwei 19 und 22 Jahre alte Männer sollen in der Karlsruher Nordstadt einen 24-Jährigen mit Hammerschlägen und Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen Streit in der Drogenszene.

Vor dem Landgericht hat unter Leitung der Vorsitzenden Richterin Sabine Salomon am Dienstagnachmittag der Prozess gegen zwei Georgier im Alter von 19 und 22 Jahren begonnen.

Sie sollen am 7. Juli 2020 einen 24-Jährigen in der Nordstadt getötet haben. Auf die Details ging der Erste Staatsanwalt Andreas Witulski in der Anklageverlesung ein. Die beiden Verdächtigen wollten sich zu dem Vorwurf zunächst nicht äußern, nach 20 Minuten wurde die Verhandlung vertagt.

Einer der Täter soll dem Opfer aufgelauert haben