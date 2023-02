48-Jähriger verursacht Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen in Karlsruhe

Bei einem Unfall in Karlsruhe stießen am Samstag drei Fahrzeuge zusammen. Ein Autofahrer war offenbar ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße 605 zwischen Eggenstein und der Karlsruher Nordstadt einen Auffahrunfall mit einem Verletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Unfallverursacher auf der Linkenheimer Landstraße in Richtung Adenauerring und stieß an der Einmündung Alte Kreisstraße offenbar aus Unachtsamkeit auf das verkehrsbedingt wartende Auto eines 23-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Pkw des Mannes wiederum auf den Wagen einer 63-jährigen Frau.

Der 23-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Rettungskräfte brachten ihn mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der verletzte Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.