Auto kommt im Gebüsch zum Stehen: Mann fällt während Fahrt in Karlsruhe in einen Tiefschlaf

Zuerst sei ein lautes Motorheulen hörbar gewesen und dann endete das Auto im Gebüsch: Ein 55-Jähriger hatte am frühen Freitagmorgen eine besonders müde Autofahrt in Karlsruhe.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag in der Karlsruher Nordstadt am Steuer eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge, wie das Auto immer weiter in ein Gebüsch rollte.

Er sei bereits gegen 0.50 Uhr auf den Autofahrer aufmerksam geworden, da er auf der Willy-Brand-Allee in Richtung Ahaweg seinen Motor mehrmals mit Vollgas aufheulen ließ. Als der 55-Jährige schließlich mit seinem Auto im Gebüsch zum Stillstand kam, informierte der Augenzeuge die Polizei.

Die Streife fand den Mann schließlich schlafend auf dem Fahrersitz vor. Es sei schwer gewesen, den 55-Jährigen aufzuwecken, hieß es in der Mitteilung weiter. Einen Atemalkoholtest verweigerte er daraufhin, weswegen er die Beamten auf das Revier begleiten musste. Seinen Führerschein und seine Autoschlüssel musste er abgeben.