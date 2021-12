Verkehr zeitweise gesperrt

Bauarbeiter finden Reste einer Weltkriegsbombe in der Karlsruher Floridastraße

Bauarbeiter haben am Donnerstagvormittag in der Floridastraße in Karlsruhe einen „verdächtigen metallischen Gegenstand“ entdeckt - der sich laut Polizei als Reste einer teilweise explodierten Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg herausstellte.