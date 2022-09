Bunte Bauzäune umrahmen das C-Areal in der Karlsruher Nordstadt

Nachdem ein großer Teil der Gebäude auf dem Gelände westlich der Erzbergerstraße in Karlsruhe abgerissen wurde, verschönern nun bunte Wände Farbe die brachliegende Fläche.

Mehr als 50 Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler haben Farbe auf das C-Areal in der Karlsruher Nordstadt gebracht. Ein rund 600 Meter langer und 2,50 Meter hoher Holzzaun wurde bei einer Veranstaltung rund um den NCO-Club mit Graffitis besprüht.

Organisator der Aktion ist das Karlsruher Hip-Hop- und Kulturzentrum Combo. Zur Sprühdose griffen neben Künstlern aus der Region auch Gäste aus Mannheim, Heidelberg, Göttingen, Koblenz, Frankfurt, Darmstadt, aus der Slowakei, aus Spanien und sogar aus Südkorea. Die Aktion war Teil des Breakdance-Battles „Into the Deep Europe Jam“ im September.

Die Fläche soll immer wieder verändert und neu besprüht werden. „Buddy“, Mitorganisator

Besprüht wurden keine sogenannten „Free Walls“, freie Wände, die von Graffiti-Künstlern legal genutzt werden können. Die Holzzäune seien vielmehr von dem Projektentwickler CG Elementum zur Verfügung gestellt worden, erklärt Mitorganisator Martin Tabares San Jose, der in der Szene als „Buddy“ bekannt ist.

Nach seinen Angaben werden die Zäune fünf Jahre lang stehen bleiben. „Die Fläche soll immer wieder verändert und neu besprüht werden“, sagt „Buddy“.

Dass so viele Künstler an einer so großen zusammenhängenden Fläche miteinander arbeiten, bezeichnet er als außergewöhnlich: „Das ist schon selten für Karlsruhe.“

Einen thematischen roten Faden gab es bei den Kunstwerken entlang des Weges übrigens nicht: Schriftzüge und kunstvoll gestaltete Gesichter und Figuren stehen für sich. Einzig bei der Farbe haben die Macher Wert auf eine gewisse Einheitlichkeit gelegt: Die Fläche wurde vorher in verschiedenen Grautönen grundiert. Die Künstler hatten für ihre Werke anschließend alle die gleichen Farben zur Verfügung.

Buch über Graffiti-Kunst

Die Graffiti-Aktion knüpft an die Ausstellung „ExpoStation 2021“ aus dem vergangenen Jahr an. Werke von über 90 Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Graffiti, Street Art, Malerei und Fotografie waren im Oktober 2021 auf dem C-Areal zu sehen.

Die Werke sind mittlerweile in einem Buch erschienen, das über das Hip-Hop- und Kulturzentrum Combo erworben werden kann. Nähere Informationen finden Interessierte auf der Seite des Combo unter www.team-combo.de.

1.000 neue Wohnungen sollen in der Karlsruher Nordstadt entstehen

Das Gelände westlich der Erzbergerstraße, das sogenannte C-Areal, war einst von der US-Armee genutzt worden. Im Sommer ging die erste Abrissphase zu Ende. Sowohl die Stadt als auch der Projektentwickler CG Elementum um Gründer Christoph Gröner kündigten Vorarbeiten für die weitere Erschließung an.

Im November geht es weiter: Dann werden unter anderem das langjährige Domizil des KSC-Fanprojekts und des Bandprojekts abgerissen.

Auf dem gesamten Gelände sollen auf lange Sicht rund 1.000 neue Wohnungen entstehen.