Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Karlsruher Metallbaubetrieb

Unbekannte sind in Karlsruhe am Wochenende in einen Metallbaubetrieb in der Neureuter Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat vermutlich in der Nacht auf Samstag.

Mit roher Gewalt brachen die Diebe eine Zugangstür in die Werkstatthalle auf, wo sie einen Plasmaschneider und eine Winkelpoliermaschine mitgehen ließen. Die beiden Gegenstände haben einen Wert von knapp 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen, die im Bereich der Neureuter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter (07 21) 6 66 36 11 zu melden.