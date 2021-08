Im Dachstuhl eines Wohnhauses ist am Freitagabend in der Karlsruher Nordstadt ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund von derzeit stattfindenden Bauarbeiten war das Gebäude im Bereich des Brandes unbewohnt.

Wie die Polizei Karlsruhe mitteilte, geriet eine in Holzständerbauweise gefertigte Dachaufstockung in der Karlsruher Tennesseeallee in Brand.

Gegen 16.53 Uhr war zunächst Rauch aus einer Wohnung gemeldet worden, beim Eintreffen erster Rettungskräfte schlugen Flammen aus dem Baustellenbereich.

Der Berufsfeuerwehr gelang es schließlich schnell, den Brand einzudämmen – auch dank eines Gerüstes am Gebäude. Trotzdem dürfte laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 bis 20.000 Euro entstanden sein.

Die Beamten vermuten eine Fahrlässigkeit bei der Verschweißung von Bitumenbahnen als Ursache des Brandes in der Karlsruher Nordstadt. Hinweise auf vorsätzliche Verursachung hätten sich nicht ergeben. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, da der Bereich und das darunter liegende Stockwerk wegen der Bauarbeiten unbewohnt sind.