Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Karlsruher Hochschule eingebrochen. Sie machten sich an einem Geldautomaten zu schaffen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in einem Hochschulgebäude in Karlsruhe geplündert. Wie die Polizei mitteilte, war eine Hochschule in der Erzbergerstraße betroffen.

Ein Anwohner wurde gegen 3.45 Uhr auf mehrere Personen im Erdgeschoss des Gebäudes aufmerksam und informierte die Polizei. Die Unbekannten verschafften sich über einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt ins Innere.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter bereits gegen 1.15 Uhr an dem Geldautomaten neben der Eingangstüre des Gebäudes herumhantiert hätten. Im Anschluss brachen sie den Geldautomaten mit einem hydraulischen Werkzeug auf und flüchteten dann mit der Beute in Richtung Flugfeld.

Kriminalpolizei ermittelt

Trotz intensiver Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers konnten die Täter nicht ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens sei bislang noch nicht bezifferbar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben.