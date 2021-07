Die Geschichte einer Zwangsvollstreckung, die zur Hinrichtung wurde

Grausamer Mittwoch: Ein Geiselnehmer tötet in der Karlsruher Nordstadt vier Menschen und sich selbst

Zwangsvollstreckungen sind keine schönen Ereignisse. Doch was am 4. Juli 2012 in einer Dachgeschosswohnung im Karlsruher Kanalweg passiert, übersteigt alle Vorstellungskraft. Als die Wohnung seiner Lebensgefährtin zwangsgeräumt werden soll, richtet ein Mann sie und drei weitere Menschen hin.