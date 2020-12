Riesiges Wohnungsbauprojekt wird umgesetzt

Karlsruher C-Areal soll in einem halben Jahr für die „Zukunft Nord“ geräumt werden

Von der Verzögerung eines Wohnungsbauprojekts im Karlsruher C-Areal profitierten lange kleine Betriebe, die sich in der provisorischen Nische entwickelt haben. Nun droht ihnen das Aus. Doch ausgerechnet ihr Verdränger könnte zum Helfer in der Not werden.