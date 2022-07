Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag wohl durch das Fenster eines Bürogebäudes in der Nordstadt eingedrungen. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Einbruch in die Büro- und Geschäftsräume verschiedener Firmen in der Karlsruher Nordstadt sucht die Polizei Zeugen.

Vermutlich drangen die unbekannten Täter in der Nacht zum Montag durch eines der Fenster in den Gebäudekomplexes in der Erzbergerstraße ein, teilte die Polizei mit. Im Innern brachen die Unbekannten anschließend weitere Türen auf und durchsuchten die Schränke der dort untergebrachten Unternehmen.

Bislang stellte die Polizei jedoch lediglich einen Diebstahlschaden von wenigen Euro fest. Sie bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der (07 21) 6 66 33 11 zu melden.