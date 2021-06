Der Prozess gegen zwei 19 und 22 Jahre alte Männer am Karlsruher Landgericht nähert sich dem Ende. Am fünften Verhandlungstag bleiben nach der Aussage einer Sachverständigen Fragen zum mutmaßlichen Tatmesser offen.

Am fünften Verhandlungstag im Prozess wegen der am 7. Juli 2020 in der Karlsruher Nordstadt begangenen Bluttat sorgt vor dem Landgericht die Aussage einer Sachverständigen für Aufsehen. Nach ihren Ausführungen gibt es zumindest leise Zweifel, ob das nahe dem Tatort gefundene Messer tatsächlich die Tatwaffe war. Die geladenen Zeugen tragen hingegen wenig zur Aufklärung bei.

„Ich habe das noch nie erlebt“, antwortet die Sachverständige auf Nachfrage des Ersten Staatsanwalts Andreas Witulski. Zuvor hatte sie ausführlich von ihrer Analyse der gefundenen DNA-Spuren berichtet. Besonders im Fokus steht das mutmaßliche Tatmesser. Die Expertin hatte die Waffe auseinandergenommen und konnte an den Innenseiten Hautabrieb sicherstellen, der dem 24 Jahre alten Opfer zugeordnet werden kann.