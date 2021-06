Vor dem Karlsruher Landgericht müssen sich zwei Georgier wegen des Mordes an einem 24 Jahre alten Italiener in der Nordstadt verantworten. Der Jüngere hat die Tat längst eingeräumt. Offen sind Fragen zum Motiv und zur Rolle des zweiten Angeklagten.

Prozess am Landgericht

Die Frage nach dem Motiv beschäftigt das Karlsruher Landgericht auch am sechsten Verhandlungstag im Prozess wegen einer am 7. Juli 2020 begangenen Bluttat in der Nordstadt.

Eine klare Antwort liefert er nicht. Mehr als zwei Stunden schildert ein leitender Beamter der Kriminalpolizei detailreich den Verlauf der Ermittlungen in der Karlsruher Drogenszene. Die zusammengetragene Beweislast war demnach vor allem für den 19-jährigen Täter schnell erdrückend.

Die Rolle des zweiten Angeklagten bleibt aber ebenso nebulös wie das Motiv. Während die Analyse der Spuren vor Ort und im Internet ergiebig war, liefern die Aussagen zahlreicher Zeugen kein klares Bild. Von „komplexen Ermittlungen“ spricht auch der Kripo-Beamte.