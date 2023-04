Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Elektrofahrzeugen in Karlsruhe

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht vom Donnerstag, 13. April, auf den Freitag, 14. April, wiederholt Außenspiegel von mehreren Elektrofahrzeugen eines amerikanischen Herstellers in der Rhode-Island-Allee in Karlsruhe beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Täter vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 18. April, erneut Schäden an denselben Autos.

An den drei Elektroautos entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Bei dem Verdächtigen soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit einem Fahrrad gehandelt haben.