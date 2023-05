Ein 19-Jähriger hat mit einem Profil in den sozialen Medien am Dienstag einen größeren Einsatz der Polizei in Karlsruhe ausgelöst. Die Beamten besuchten auch eine Schule.

Mit einem Profil in den sozialen Medien hat ein 19 Jahre alter Mann am Dienstag einen größeren Einsatz der Polizei in Karlsruhe ausgelöst. Das teilte das zuständige Präsidium jetzt mit.

Demnach hatten Zeugen die Beamten auf das Profil des Heranwachsenden hingewiesen. Die Polizei konnte eine Gefahrenlage nicht ausschließen und überprüfte Orte, an denen sich der 19-Jährige aufhalten könnte. Darunter war auch eine Schule in der Ohiostraße in der Karlsruher Nordstadt.

Schließlich konnten die Beamten mit dem jungen Mann Kontakt aufnehmen und ihn im Kanalweg kontrollieren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine strafbare Handlung oder deren Vorbereitung.