Stromausfall in der Karlsruher Nordstadt: 2.500 Haushalte betroffen

2.500 Haushalte in der Karlsruher Nordstadt sind am Dienstagvormittag ohne Strom gewesen. Inzwischen konnte der Fehler gefunden werden.

In der Karlsruher Nordstadt gab es am Dienstag ab 11 Uhr für über eine halbe Stunde in mehreren Haushalten keinen Strom mehr. Die Stadtwerke Karlsruhe sprachen in einer Pressemitteilung von einer Stromstörung. Etwa 2.500 Haushalte rund um Tennesseeallee, Kanalweg und Erzbergerstraße waren davon betroffen, so die Stadtwerke weiter.

Fehler im Mittelspannungsnetz gefunden

Der mobile Schaltdienst der Stadtwerke Netzservicegesellschaft versuchte, die Haushalte durch Umschaltungen wieder mit Strom zu versorgen. Um 11.38 Uhr war die Maßnahme erfolgreich. Inzwischen fließt der Strom wieder.

Wie die Stadtwerke mitteilen, war ein Fehler im Mittelspannungsnetz die Ursache des Ausfalls. Dieser werde nun detektiert, danach folge die Reparatur des betreffenden Kabels.

Erst am Wochenende hatte es einen großen Stromausfall in Rastatt gegeben. Dort hatte es in einem Umspannwerk gebrannt.