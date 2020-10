Unbekannte beschädigen Gegenstände in Karlsruher Herz-Jesu-Kirche

In der Kirche Herz Jesu haben Unbekannte einen Sachschaden von 100 Euro verursacht. Die Personen warfen Gegenstände und Flyer in der Kirche herum.

Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte Gegenstände in der katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu beschädigt. Die Kirche befindet sich in der Grenadierstraße in der Karlsruher Nordstadt.

Die Personen haben gegen 16.15 Uhr diverse Gegenstände und Flyer in der Kirche herumgeworfen. Ein Zeuge berichtete, dass er zwei schätzungsweise 10-jährige Jungs beobachtete, wie sie kurz nach dem Vorfall lachend aus der Gemeinde rannten.

Die Polizei ermittelt ob die Jungen für die Sachbeschädigungen infrage kommen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.