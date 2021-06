Für die Tötung eines 24 Jahre alten Italieners in der Karlsruher Nordstadt müssen zwei 20 und 23 Jahre alte Georgier für sechs Jahre beziehungsweise acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Sie hatten im Juli 2020 in der Karlsruher Nordstadt einen 24 Jahre alten Italiener mit Hammerschlägen und Messerstichen getötet. Die Ermittlungen führten in die Drogenszene, die Beweislage vor allem gegen jüngeren der beiden Täter war erdrückend. Für ihn wurde die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt angeordnet.

Die Kammer um die Vorsitzende Richterin Sabine Salomon blieb damit leicht unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

Verteidiger fordert im Karlsruher Prozess Freispruch vom Tötungsvorwurf

Die Staatsanwaltschaft hatte am 18. Juni sieben Jahre Jugendhaft wegen Totschlags für den jüngeren der beiden Angeklagten gefordert. Dessen Verteidiger Marvin Schroth schloss sich dem Antrag an.

Der 20-Jährige hatte die Bluttat eingeräumt und umfangreich vor Gericht ausgesagt. Den ursprünglich in der Anklageschrift stehenden Mordvorwurf sah Staatsanwalt Andreas Witulski nach sieben Verhandlungstagen nicht ausreichend bewiesen.

Im Fall des zweiten Angeklagten gingen die Vorstellungen deutlich weiter auseinander. Witulski beantragte eine Haftstrafe von elf Jahren. Verteidiger Hannes Linke forderte hingegen, seinen Mandanten vom Tötungsvorwurf freizusprechen.

Für eine aktive Beteiligung spreche ausschließlich eine Aussage des 20-Jährigen bei der Polizei, die er vor Gericht nicht wiederholte. Linke beantragte Mitte Juni, ihn lediglich wegen des Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu einer „angemessenen Strafe“ zu verurteilen.