In einigen Briefkästen in der Karlsruher Nordstadt finden sich in diesen Tagen neben Wahlwerbung und Supermarktprospekten auch Flugblätter vom „Bund gegen Anpassung“.

Und wer sich die Zeit nimmt und das doppelseitig bedruckte, vierseitige Papier liest, bekommt dort einen Abriss von zahlreichen bekannten Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie.

Die Verunglimpfung des Wissenschaftlers Christian Drosten als „von Steuergelder bezahltem Hofvirologen“ wird in dem Schreiben ebenso bemüht wie der Vergleich der derzeitigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 als Grundlage für die Machtergreifung der Nationalsozialisten.